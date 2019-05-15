أوضحت الأحوال المدنية أن هناك 5 مميزات لخدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

ولفتت الأحوال إلى إمكانية إبلاغ المواطن عن فقدانه لأي من وثائقه حتى ولو كان خارج المملكة، وضمن مزايا الخدمة أيضًا إيقاف الاستفادة من الوثيقة فور الإبلاغ عنها لمنع العابثين من استغلالها. وأيضًا ضمن مزايا خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، إخلاء المُبلغ مسؤوليته قانونيًا فور إبلاغه، وأيضًا إبلاغ الجهات المختصة بالفقدان لمتابعة مَن يسيء استخدامها، وأخيرًا رفع الحس الأمني للمواطن بإشراكه في عملية الإيقاف.