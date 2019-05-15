مصادر: النائب العام يرفض الإفراج بالكفالة عن المتحرشين

أكدت مصادر مطلعة أن النائب العام رفض الإفراج (بكفالة) عن المتحرشين، ووجَّه بإحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم بحسب صحيفة “سبق”.

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