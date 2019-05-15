«سكني» يطرح 11 مخططًا جديدًا في عدة مناطق .. رابط التقديم

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أعلن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، عن البدء في تطوير 11 مخططاً جديداً للأراضي السكنية في عدد من مناطق المملكة، تمهيداً لتسليمها للمواطنين الراغبين في الحصول على خيار الأراضي المجانية بعد اكتمال تطويرها.
وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني)، ثم اختيار (الحلول السكنية)، ومن ثمَّ الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية، أو الدخول المباشر على الرابط(https://sakani.housing.sa/plans-map) واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقًا لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.
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