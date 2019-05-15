«كبار العلماء»: الإرهاب الداعشي والحوثي لن يزيد السعودية إلا صلابة

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إن الأعمال الإرهابية لن تزيد المملكة بقيادتها وشعبها الذي يقف خلف قيادته؛ إلا صلابة وإصرارًا في مواجهة الإرهاب، سواء الإرهاب الداعشي أو الحوثي المدعوم من إيران، أو غيره من المسميات والجماعات والمنظمات الإرهابية.

وأدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة، العمل الإرهابي التخريبي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب تابعتان لشركة أرامكو السعودية، بواسطة طائرات مفخخة بدون طيار، داعية أن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، والعالم كله من شرور الإرهاب ودعاته وأنظمته.

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وكانت شركة «أرامكو» السعودية أصدرت، اليوم الثلاثاء، بيانًا، بشأن الاستهداف الذي تعرّضت لها محطتا الضخّ البترولية التابعتان للشركة بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وقال بيان الشركة: «استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و9 (..) وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8».

وأضاف البيان: «تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث».