أمطار رعدية مصحوبة بزخات بَرَد على 10 مناطق.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المطرية تشمل: مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا مناطق الرياض، والقصيم وحائل، وتمتد إلى منطقة الجوف.

وأضافت الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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وكان الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، توقع عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن تلك الموجة الحارة يعقبها انخفاض في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الأكثر ارتفاعًا في الحرارة هي مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 40 – 42 درجة مئوية.

وأوضح الراصد الحربي، أن شهر رمضان الجاري يعتبر حتى الآن الأبرد مقارنة بالأعوام الماضية، قائلًا «هذا غير مستغرب، فرمضان يقترب كل سنة من الشتاء».

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدًا الاربعاء كالتالي: