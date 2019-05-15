لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم..

رفض النائب العام الشيخ سعود المعجب الإفراج بكفالة عن المتحرشين، وقرر إحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم. يُذكر أن ثلاث حالات تحرش وقعت خلال الفترة الماضية، اثنتان منها في المنطقة الشرقية وواحدة في تبوك، تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بمرتكبيها، بعد توجيه النائب العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: النائب العام يرفض الإفراج بكفالة عن المتحرشين ويحيلهم للمحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.