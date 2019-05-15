شرطة مكة تطيح بعصابة يمنية تورطت في السرقة تحت تهديد السلاح

ألقت شرطة مكة، القبض على تشكيل عصابي من خمسة متهمين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة؛ لتوفر أدلة على تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة وسلب تحت تهديد السلاح.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، في بيان: «بناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من القبض على خمسة متهمين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة».

وأضاف البيان أن أعمار المتهمين تراوحت بين العقدين الثاني والخامس؛ وتوفرت الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب ١٤ جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل محافظة جدة وثلاث جرائم خارج منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وجددت شرطة منطقة مكة المكرمة، تأكيدها حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.