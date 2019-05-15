مجلس الوزراء يقرر الموافقة على نظام الإقامة المميزة

في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين

قرر مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، الموافقة على نظام الإقامة المميزة. وفي جلسته التي عقدها، مساء اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرر المجلس الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

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