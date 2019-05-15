صحة حفر الباطن تطلق حملة للكشف المبكر عن داء السكري والضغط

أطلقت صحة حفر الباطن اليوم حملة للكشف المبكر لداء السكري وارتفاع ضغط الدم، تزامنًا مع شهر رمضان، تحت شعار #صم_بصحة والتي دشنها مدير الشؤون الصحية في مديرية الشؤون الصحية.

وتستمر الحملة طوال شهر رمضان وسيتم تنفيذها في المتنزهات والأسواق وعدد من المساجد، من خلال وجود فريق طبي متخصص يقوم بإجراء فحص السكر وارتفاع الضغط للموجودين وتقديم النصائح التوعوية عن مرضي السكر والضغط وكيفية الوقاية منهما وتقديم نصائح طبية في الغذاء السليم، مع تحويل الحالات التي يتم اكتشافها للمراكز المتخصصة أو المستشفيات.

تأتي الحملة ضمن المشروعات التوعوية والوقائية التي تقدمها صحة حفر الباطن بأهمية التثقيف وزيادة الوعي للحدّ من ازدياد نسب الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومن المضاعفات المزمنة المرتبطة بهما، كما تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات التي تطرح بالأوقات المناسبة لأخذ الأدوية خلال شهر رمضان.

وكانت صحة حفر الباطن أطلقت مطلع الشهر الكريم عددًا من الحملات التوعوية التي تأتي تزامنًا مع الشهر الكريم وحملات أخرى تزامنت مع الأيام العالمية كالتوعية بمرض الربو وغسل اليدين.