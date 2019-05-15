65 متدربة بـ«مدرسة القصيم» يحصلن على رخصة القيادة

امتدادًا للدفعات السابقة، حصلت أكثر من 65 متدربة من الدفعة الجديدة بمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، أمس الاثنين 8/9/1440هـ، على رخصة القيادة بعد اجتيازهن الاختبار النظري والفحص العملي، ليصل المجموع الكلي لعدد الخريجات منذ افتتاح المدرسة خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 185 متدربة اجتازت الاختبار وحصلت على رخصة القيادة؛ وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي بمعدل 30 ساعة تدريبية استطعن من خلاله اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

وسعت مدرسة إلى تعليم القيادة بالجامعة منذ افتتاحها إلى تخريج دفعات من المتدربين باستمرار وبشكل أسبوعي؛ حيث تم خلال هذا الأسبوع تخريج ثلاث دفعات بمعدل 65 متدربة، بالإضافة إلى عدد من الدفعات الأخرى يتوقع تخرجهن هذا الأسبوع أيضًا، وحصولهن على رخص القيادة.

يُذكر أن جامعة القصيم قد حرصت من إنشاء مدرسة الجامعة لتعليم القيادة على تطبيق أفضل المواصفات العالمية لمدارس تعليم القيادة، مع تقديم برامج تدريبية مميزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، مع المساهمة في نشر الوعي بسلامة الطرق والسلامة المرورية لدى الجميع.