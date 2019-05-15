السعودية تشارك في تحقيقات تخريب 4 سفن قبالة سواحل الفجيرة

كشفت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الدول التي ستشارك في التحقيقات الخاصة بتخريب أربع سفن في المياه الاقتصادية للإمارات قبالة ساحل إمارة الفجيرة بخليج عمان.

وأوضحت أبو ظبي، أن الدول المشاركة في التحقيقات هي: الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، وفرنسا والنرويج، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أمس الإثنين، أن «التحقيقات في حادث تخريب أربع سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات تتم بحرفية عالية»، وأن «الحقائق ستتضح في وقت لاحق».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أعلنت أول أمس الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، مضيفةً أن الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

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وأدانت كل من السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن ولبنان، عمليات التخريب ضد السفن الأربعة، كما أدان الحادثَ مجلسُ التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية.

وذكرت تقارير إعلامية أن السفن الأربع هي: «المرزوقة» و«أمجد» السعوديتان، والسفينة «ميشيل» الإماراتية، والسفينة «أندريا فيكتوري» النرويجية.

وأعلن مسؤول أمريكي مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن ميليشيات تابعة لإيران أو عناصر تعمل لحسابها ربما هاجمت ناقلات قرب دولة الإمارات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: إننا تطرقنا لتصرفات إيران في منطقة الشرق الأوسط.