تمكّنت فرق الدفاع المدني بجدة من إخلاء بناية مكونة من 4 أدوار، بعد نشوب حريق في الدور الثالث أدى إلى انتشار الأدخنة في أروقة البناية. وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة جدة، تمكّنت من إخلاء البناية. وأضاف، أن عمليات الإخلاء تمت عن طريق سيارة السلالم والسلالم اليدوية، وكذلك السلالم الداخلية للبناية. موضحا، أن بين من تم إخلاؤهم أطفالٌ ونساء حالت الأدخنة الكثيفة التي غطّت أرجاء البناية بينهم وبين خروجهم إلى مناطق آمنة. وأكد أن فرق الإطفاء، مزامنةً مع عمليات الإنقاذ، تمكّنت من الوصول إلى مصادر اللهب وإخماد الحريق، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص بين أطفال ونساء ورجال، نقل 4 منهم «طفل و3 نساء» إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر، بينما قُدِّم للبقية «6 حالات» الإسعافات الأولية في موقع الحادث.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بحي الربوة في جدة ينقل 4 حالات إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.