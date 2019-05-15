أمير الرياض يستقبل الزياني والسفير الأميركي

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه في قصر الحكم أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأه بشهر رمضان المبارك. وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للزياني على التهنئة، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. كما استقبل الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية المعين لدى المملكة جون أبي زيد، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات.



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