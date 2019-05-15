برنامج الإمامة يعزز قيم الوسطية والاعتدال حول العالم

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج الإمامة في رمضان لهذا العام 1440، خلال عدد من الأئمة والدعاة، والبالغ عددهم 70 إماما في 35 دولة حول العالم، لإمامة المصلين في صلاة التراويح، وإلقاء الدروس والكلمات الوعظية في هذا الشهر الفضيل.

جهود مبذولة

في جامع محمود كاشغري بالعاصمة القرغيزية «بشكيك»، والذي يعدّ من أكبر الجوامع على مستوى الدولة، إذ يزيد عدد المصلين فيه على 4 آلاف مصلٍ يجتمعون لأداء صلاة التراويح، أَمّ موفد الوزارة عضو الدعوة بالقصيم الشيخ أحمد المشيقح المصلين، إذ عبّر المصلون عن صادق الدعوات والشكر للمملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية على الجهود المبذولة التي تقدمها في خدمة الإسلام والمسلمين، والتي يأتي منها برنامج الإمامة وغيره من البرامج الكثيرة التي تنفذها المملكة.

الاهتمام بالمسلمين

ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دولة موريشس، الشيخ سعد مديسيس السويلمي درسه اليومي في كتاب التوحيد، للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب في مسجد «المسلمين» في مدينة كيور بيب، وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور أَمّ الدكتور تركي عبدالله الميمان الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض المصلين في جامع السلطان عبدالصمد، إذ ثمن المصلون الجهود التي تبذلها المملكة، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة الدعوة إلى الله، ونشر المنهج الوسطي المعتدل، والاهتمام بالمسلمين في جميع بلدان العالم.

كما واصل موفد الوزارة إلى العاصمة البريطانية لندن، الشيخ فهيد فالح العتيبي، تنفيذ برنامج الإمامة لأداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك بمسجد أكاديمية الملك فهد بن عبدالعزيز «يرحمه الله».

برنامج الإمامة

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70 إماما يشاركون في البرنامج

35 دولة حول العالم

يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تنفذها الشؤون الإسلامية

يهدف إلى تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم

يبرز رسالة تعزيز قيم الوسطية والاعتدال

يخدم الإسلام والمسلمين