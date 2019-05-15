القبيسي تثمن جهود المملكة في الدفاع عن قضايا الأمة

جاء ذلك - في تصريح صحفي - بعد اجتماع عقده رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أول من أمس مع القبيسي، ضمن زيارتها الحالية للمملكة، وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وأشادت بدور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في تعزيز التآخي بين المملكة والإمارات، مشيرة إلى أن الشعبين الشقيقين يعتبرون أبناء وطن واحد.
لحمة تاريخية
عبرت القبيسي، عن سعادتها بزيارتها الحالية للمملكة مثمنة الدعوة الكريمة من رئيس مجلس الشورى، وأبدت اعتزازها واعتزاز الشعب الإماراتي بهذه اللحمة التاريخية بين الإمارات والمملكة قيادة وشعبا، مشيرة إلى أن التنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى يرقى إلى تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويواكب التنسيق الكبير على المستوى الحكومي.
وأبانت أن هناك تشاورا مستمرا بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي يتضمن كيفية تعزيز المواقف السياسية على مستوى العمل البرلماني من خلال عمل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة أو الزيارات بين المجلسين.
أفضل المستويات
من جانبه، أبان رئيس مجلس الشورى أن العلاقة بين المجلسين في أفضل المستويات مشيدا بالجهود التي تقوم بها رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التعاون بين المجلسين، مؤكدا أنها تمثل نموذجا متميزا للمرأة العربية. مشيرا إلى أن العنصر النسائي في العمل البرلماني في مجلسي الشورى والوطني الاتحادي الإماراتي أفاد عملهما من خلال الموضوعات التي تتبناها المرأة، وزاده تنظيما، وأظهر قدرات كبيرة للمرأة السعودية والإماراتية.
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