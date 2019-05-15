340 ألف خدمة قدمتها كتابات العدل في شهر

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي خدمات التوثيق التي قدمتها كتابات العدل للمستفيدين إما بحضورهم أو دون الحاجة لحضورهم خلال شهر شعبان المنصرم، بلغت أكثر من 340 ألف خدمة، بزيادة قدرها 31 %، عن خدمات الشهر نفسه من العام الماضي.

أبان التقرير، أن «كتابات العدل في أنحاء المملكة بدأت منذ ربيع الأول الماضي في خدمة المستفيدين وفقا للمرحلة الرقمية، مستغنية عن الورق وممكنة المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة: www.moj.gov.sa، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية في قطاع التوثيق منها خدمتا الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونيا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر».

بين التقرير أن «توثيق الوكالات إلكترونيا يغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل أو الموثقين، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.