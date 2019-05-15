100 طالب ببرنامج رمضان مع القرآن الكريم بصبيا

مجموعة من الطلاب يتدارسون القرآن (تصوير: يحيى كميت)
أهداف البرنامج
قال المشرف على البرنامج مكي بن عبده بكاري لـ«دوت الخليج» إن «البرنامج يهدف إلى مراجعة 5 أجزاء من سورة الأحقاف، ويستهدف أيضا 100 طالب من مختلف حلقات القرآن الكريم بالجمعية، إضافة إلى تخريج حفاظ القرآن الكريم، وتثبيت حفظهم ليكون راسخا وقوياً، وللوصول لهذا الهدف، تشرف الجمعية على حلقات البنين والبنات خلال العام الدراسي، ثم تقدم للطلاب المتميزين برامج نوعية خلال الإجازة الصيفية بدءا من شهر رمضان ثم بقية أيام الإجازة الصيفية».
آلية البرنامج
أضاف بكاري أن «برنامج المراجعة ينفذ بإشراف نخبة من المعلمين المتخصصين والحافظين الذين يصححون التلاوة ويحرصون على إتقان الحفظ لطلابهم وتشجيعهم»، مؤكدا أن البرنامج يتضمن 10 حلقات في كل حلقة 10 طلاب، مبينا أن البرنامج يسعى إلى أن يختم 3 طلاب القرآن الكريم إجازة برواية حفص عن عاصم، حيث سيقرأ الطلاب الثلاثة آخر 5 أجزاء، كل يوم جزء.
جمعية تحفيظ القرآن
أوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن بصبيا عبدالله بن غالب إبراهيم نمازي لـ«دوت الخليج» أن «الجمعية حققت انتشاراً ملموساً من عام 1426، حيث كان عدد حلقات البنين 144 حلقة، و38 دارا لحلقات البنات بإجمالي 7500 طالب وطالبة، ووصلت عام 1439 إلى 192 حلقة للبنين، و87 دارا لحلقات البنات بما يقارب 12000 طالب وطالبة، كما وصل عدد الحفاظ والحافظات إلى 362».
أهداف البرنامج
مراجعة 5 أجزاء من سورة الأحقاف
استهداف 100 طالب من مختلف حلقات القرآن الكريم بالجمعية
تخريج حفاظ القرآن الكريم، وتثبيت حفظهم ليكون راسخا وقويا
آلية البرنامج
يستهدف 10 حلقات
كل حلقة 10 طلاب
يختم 3 طلاب القرآن الكريم
يقرؤون آخر 5 أجزاء
كل يوم جزء من القرآن الكريم
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