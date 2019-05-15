20 حملة لحفظ النعمة وتطبيقات رمضانية للتبرع بالوجبات

شهد شهر مضان الجاري ظهور تطبيقات رقمية تتيح لأفراد المجتمع التبرع لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالوجبات عبر هواتفهم المحمولة، علاوة على الحملات الميدانية التثقيفية لحفظ النعمة ومنع هدر الأطعمة في الشهر الفضيل.

فرق تطوعية

تلعب الفرق التطوعية في شهر رمضان دورا مهما من خلال القيام بعدد من الأعمال التطوعية التي تصب في خدمة الصائمين بشكل خاص، حيث رصدت «دوت الخليج» عددا من الأعمال التطوعية الرائدة في مجال الخدمة الاجتماعية.

وكشف أمين عام الجمعية الخيرية للطعام فيصل الشوشان لـ«دوت الخليج»، نجاح المرحلة الأولى من برنامج «إطعام في رمضان» الذي أطلقته الجمعية مطلع الشهر الكريم، والذي يضم أكثر من 20 حملة تثقيفية وميدانية في مجال حفظ النعمة، تم توزيعها على عدد من مناطق المملكة بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارة الجمعية في توسيع النطاق الجغرافي للمشاريع التثقيفية.

وجبات طازجة

أشار الشوشان، إلى أن الربع الأول من شهر رمضان المبارك شهد حفظ 48,526 وجبة طازجة من الهدر في المنطقة الشرقية والرياض وجدة، و10,813 سلة خضار وفواكه طازجة، و5000 سلة غذائية تضم مجموعة من الأصناف الغذائية الأساسية، ساهم في تعبئتها وتوزيعها 106 من السواعد الوطنية الشابة والمدربة من موظفين وموظفات ونحو 1500 متطوع ومتطوعة، الذين شكلوا إضافة بشرية ملهمة للجمعية وبرامجها.

بنك للطعام

أبان الأمين العام لأول بنك للطعام في منطقة الخليج، بأن «إطعام» عمدت خلال الشهر المبارك في مركزها الرئيس بالدمام على تحديث خط إنتاجها الرئيس وإخضاعه للتطوير، تمهيدا لتفعيله مستقبلا بشكل مستدام، وذلك من خلال إيصال وجبات زائد الطعام الطازجة بشكل مباشر للمستفيدين دون إخضاعها للتخزين المبرد، وذلك بالشراكة مع الفنادق والمطاعم من خلال أسطول سيارات مجهز، مشيرا إلى أن التوزيع المباشر للوجبات يساهم في تقليص الجهد والوقت والتكلفة المالية للأعمال التشغيلية اليومية، وهذا ما سعت «إطعام» لتنفيذه.

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اطلب لهم

أوضح الشوشان، أن مجلس إدارة الجمعية أشرف بشكل مباشر على إطلاق الروزنامة الرمضانية تحت شعار «إطعام في رمضان» وحملت الروزنامة الرمضانية مشاريع كثيرة، شملت حفظ زائد الطعام، وحملات تثقيفية تستهدف المشتريات الغذائية في الأسواق والسوبرماركت، وحملات استقطاعية مع الفنادق والمطاعم والمقاهي، وحملة تتعلق بدعوة أفراد المجتمع للاشتراك مع الجمعية بالرسائل النصية، والمشاركة في حملات السلامة المرورية من خلال توزيع وجبات إفطار الصائم في الطرق الرئيسة والميادين، وحملات تسويقية مع أشهر التطبيقات الرقمية مثل حملة «اطلب لهم» مع تطبيق هنجرستيشن والتي تتيح لأفراد المجتمع بالتبرع لمستفيدي الجمعية بالوجبات عبر هواتفهم المحمولة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من سبعة آلاف سلة غذائية من الأطعمة الجافة للمستفيدين في 12 مدينة سعودية.

وأضافت علا السعدي إحدى المتطوعات في مشروع حفظ النعمة لأحياء جدة، بأن هذا العام شهد إقبالا واسعا للتسجيل في حملة التطوع التي تشمل التعاون مع المطاعم والمطابخ للاستفادة من بواقي الأكل النظيفة وتعليبها وتغليفها للعمال والمحتاجين كوجبة إفطار معتمدة طوال شهر رمضان، حيث يقوم أفراد الفريق بالتوزيع في أحياء مختلفة كل يوم طوال الشهر.

تطبيقات ومشاريع لجمع وتوزيع الوجبات

- تطبيق «اطلب لهم»

- تطبيق «HungerStation»

7 آلاف سلة غذائية من الأطعمة الجافة