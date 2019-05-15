22 موظفا لتطييب وتبخير المصلين في المسجد النبوي

جانب من تعطير وتبخير وتطييب المصلين في المسجد النبوي (تصوير: عادل بن ربيق)

دأبت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي على تكليف 22 موظفا في وحدة الطيب والبخور، بتعطير وتبخير وتطييب المصلين في المسجد النبوي، وذلك عقب الفطور وقبل صلاة الفجر وفي منتصف صلاة التراويح، وتستخدم الوكالة 14 مبخرة و8 تولات من دهن ومسك وورد، لتطييب زوار المسجد والمصلين في الأوقات المقررة، وتهيئة المسجد النبوي للمصلين عقب الإفطار ومع صلاة التراويح وقبل صلاة الفجر، وهي ما اعتادت عليه الرئاسة لتحسين أجواء المسجد والاستمرار في تنظيفه وتعطيره، لإعانة المصلين على أداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان.

وتكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها اليومية لخدمة المسجد النبوي وزائريه، إذ تقوم كل من إدارة العلاقات العامة وإدارة شؤون الزيارة، وبالتنسيق مع وحدة الطيب والبخور في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بتبخير وتطييب زائري المسجد النبوي الشريف على فترات محددة في رمضان المبارك.

ويقوم منسوبو الوكالة -وعددهم 22 موظفا- بتبخير المسجد النبوي، يوميا، قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وبعد التسليمات الخمس الأولى من صلاة التراويح، ويبلغ عدد المباخر 14 مبخرة، كما يتم تطييب زائري المسجد النبوي من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء بـ 8 تولات في اليوم الواحد، بين دهن عود ومسك وورد، ويقوم على الأعمال 8 موظفين، ليتهيأ بذلك تطييب زائري المسجد النبوي.