4 خطط لتحسين مخرجات التعليم في جازان

وأوضح الأحوس، أن تعليم جازان يسعى -وبشكل مستمر- إلى تحسين وتطوير أداء المجتمع المدرسي الإداري والفني، خلال تحسين مهارات القيادة المدرسية والبيئة المدرسية، وذلك بهدف تحسين المخرجات، مؤكدا أن تطلعات قيادتنا الرشيدة تحتم على الجميع العمل على التطوير المستمر في الأداء، واستغلال فرص التحسين والحرص على تقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب والطالبات.
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