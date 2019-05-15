4 خطط لتحسين مخرجات التعليم في جازان

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور عسيري الأحوس، نتائج مشروع تطبيق معايير ‫الجودة والاعتماد المدرسي، الذي طُبق على عدد من مدارس المنطقة «بنين - بنات»، والذي يعد إحدى المبادرات التي نفذتها الإدارة، وتميزت بها على مستوى المملكة، وذلك ضمن 4 خطط نفذها عبر تشكيله فريقا مختصا لتنفيذ تحسين البيئة التعليمية ومخرجات التعليم بالمنطقة.

وأوضح الأحوس، أن تعليم جازان يسعى -وبشكل مستمر- إلى تحسين وتطوير أداء المجتمع المدرسي الإداري والفني، خلال تحسين مهارات القيادة المدرسية والبيئة المدرسية، وذلك بهدف تحسين المخرجات، مؤكدا أن تطلعات قيادتنا الرشيدة تحتم على الجميع العمل على التطوير المستمر في الأداء، واستغلال فرص التحسين والحرص على تقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب والطالبات.