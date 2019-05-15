%34 من المخلفات المهدرة بمكة عُضوية

وبلغت نسبة النفايات العضوية المرصودة 34 % من المخلفات المهدرة «بنسبة تراكمية» مثلت نسبة كبرى من النفايات البلدية. وتعكف الأمانة «بشكلٍ يومي» -خلال رمضان المبارك- على إصدار بيانات توضيحية، عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، تُوضح إجمالي المخلّفات البلدية الصلبة الواردة إلى المردم العام، عن طريق وكالة الخدمات - الإدارة العامة للنظافة. وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالحد من مظاهر الإسراف والتبذير، والتقليل من حجم النفايات الغذائية الناتجة من الموائد الرمضانية الفائضة عن الحاجة، مؤكدة ضرورة عدم هدر الغذاء، وتقليص التأثير السلبي للمخلفات العضوية على البيئة والمجتمع.
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