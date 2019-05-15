أمانة المدينة: ثمار نخيل الطرق ليست للبيع

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطعا لطريقة تهذيب النخيل وقطع الثمار، وانتقدوا تلك الطرق، فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة‫ أنه يتم تهذيب النخيل بإشراف إدارة متخصصة، لديها الخبرة الكافية والدراية بهذا العمل. وحتى لا يتسبب في حجب الرؤية لقائدي المركبات،‬ فضلا عما يتطلبه التجميل من تهذيب وقص للجريد اليابس.

وأضافت، أن ثمار النخيل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بسبب عوادم المركبات التي تسير في الطريق، إضافة إلى الحيلولة دون امتهان الثمر بتساقطه ودهسه لاحقا، فيما لو ترك إلى حين نضوجه. وأكدت أنه بشأن ما قيل في المقطع من أنه يتم بيع الثمار أو الجريد، فنَودُّ التأكيد أن ما ذكر غير صحيح، فهناك متابعة مستمرة من المختصين.