أمانة المدينة: ثمار نخيل الطرق ليست للبيع

وأضافت، أن ثمار النخيل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بسبب عوادم المركبات التي تسير في الطريق، إضافة إلى الحيلولة دون امتهان الثمر بتساقطه ودهسه لاحقا، فيما لو ترك إلى حين نضوجه. وأكدت أنه بشأن ما قيل في المقطع من أنه يتم بيع الثمار أو الجريد، فنَودُّ التأكيد أن ما ذكر غير صحيح، فهناك متابعة مستمرة من المختصين.
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