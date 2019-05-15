استعدادات مكثفة لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون بجدة



كشفت الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية عن مواصلة تحضيراتها لإطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 RSOS، والذي تنظمه الجمعية ومستشفى الحرس الوطني بجدة بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة وجامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد العسكري بجدة، خلال الفترة من 20ـ 23 نوفمبر المقبل في ريتز كارلتون بجدة. وأكد رئيس المؤتمر ممثل فرع الجمعية بالغربية الدكتور علي الخيري، أن التجهيزات تسير على ما يرام، منوها بجهود اللجان التنظيمية والعلمية والفعاليات المصاحبة التي تواصل عملها للظهور بشكل طبي يواكب تطلعات خدمات طب العيون في المملكة في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- نحو الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام، مشيرا إلى أن المؤتمر يواصل نسخته الخامسة بشكل يوحد جهود الشراكة الإستراتيجية بين قطاعات طب العيون الحكومية والخاصة والخيرية، وبما يواكب التطلعات المستقبلية للرؤية 2030 التي تتضمن هذه القطاعات في سبيل تجسيد المعنى الحقيقي لخدمة وتنمية المواطن. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالله القحطاني، رئيس قسم العيون واستشاري جراحة عيون شبكية وأورام بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، أن المؤتمر يعد مناسبة علمية وطبية ومجتمعية تستقطب المتحدثين الدوليين المتميزين من مختلف دول العالم، وتفتح المجال للمجموعات العلمية المتخصصة في خدمة طب العيون في تخصصات الجلوكوما، القرنية وجراحات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء وتخصص الشبكية، بالإضافة إلى مجموعة الالتهابات العينية، والبصريات، وكذلك جمعيات القطاع الثالث المتخصصة صحيا كجمعية زمزم، أو المتخصصة في ضعف البصر كجمعية إبصار، مضيفا أن المؤتمر سيتيح دخول عدد من التخصصات التي تخدم المجال كالإدارة والتسويق وإدارة الأعمال والإعلام الطبي. وفي سياق الجانب العلمي للمؤتمر، أكد رئيس اللجنة العلمية مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية الدكتور سعيد الغامدي، أن النسخة القادمة ستكون متميزة ونوعية، إذ إنها وضعت ضمن اهتمامها أطباء العيون الناشئين وحديثي التخرج، موضحا أن المؤتمر بدأ في استقطاب الأوراق العلمية، وكشف عن التجهيز لإقامة (50) دورة علمية دقيقة وعدد من الورش التي تقام في التعليم الطبي والبحث العلمي وطب العيون المبني على البراهين، وكيفية كتابة الأوراق العلمية، والأبحاث الطبية وتقديمها، وتقديم محاكاة ورش عمل حية على أعين الحيوانات أو بعض الأنسجة الآدمية، بالإضافة إلى تقديم المؤتمر كورسات لغير أطباء العيون، وكذلك عقد الجلسات المكثفة مع خبراء طب العيون الدوليين. ودعا الغامدي إلى الاستفادة من منصات المؤتمر التي تعدّ حدثا طبيا من نوعه، مشيرا إلى أن التسجيل يستهدف في نسخته القادمة (3500) مشارك من أطباء العيون ومساعديهم وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون ومكافحة العمى.

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