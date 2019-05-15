السعودية اليوم / الشيخ السديس يشدد على أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملٌ إجرامي لا تقره الشريعة الإسلامية



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استنكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العدوان الإرهابي الآثم على محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وعد معاليه ما قامت به الشرذمة الضالة عدواناً سافراً واستهدافاً آثماً وعملاً إرهابياً تخريبياً دنيئاً، ومحاولة فاشلة لتقويض نعمة الأمن التي تنعم بها المملكة العربية

وقال معاليه: إن توقيت الهجوم البائس في شهر الخير والبركة، شهر الصيام والقيام، فيه دلالةٌ وإشارة واضحة للمنهج الضال المضلل لهذه الشرذمة، التي لا تراعي قداسة الزمان، ولا حرمة للحقوق والمصالح، ولا يراعون دين الله، غير آبهين بحدود الله، قال الله تعالى:(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، ضاربين بالعهود والمواثيق الشرعية والدولية التي تجرم مثل هذه الأعمال عرض الحائط.

وأكد أن هذه الأعمال التخريبية لن تزيد الشعب السعودي إلا قوة وتلاحماً وتكاتفاً وتعاضداً مع ولاة أمرهم، كما أن هذا التصرف الشنيع لن يفت من عزائم جنودنا الأشاوس، بل سيزيد إصرارهم على الذود عن حمى الدين والدفاع عن كل من يجرؤ على التطاول على أراضيها ومواطنيها.

ودعا السديس الله - عز وجل - أن يحفظ بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة الإسلام والمسلمين و البقاع المقدسة, وأن ينصر جنودنا ورجال أمننا بنصره المؤزر .

// انتهى //

00:48ت م

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مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واساستنكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العدوان الإرهابي الآثم على محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.وعد معاليه ما قامت به الشرذمة الضالة عدواناً سافراً واستهدافاً آثماً وعملاً إرهابياً تخريبياً دنيئاً، ومحاولة فاشلة لتقويض نعمة الأمن التي تنعم بها المملكة العربية السعودية ، وسعياً خائباً للنيل من مقدرات البلاد، وكيداً مدحوراً حاكته أيادي العدوان المتربصة ببلاد التوحيد، نُفذ بأيدي مغررة مغموسة في الضلال.وقال معاليه: إن توقيت الهجوم البائس في شهر الخير والبركة، شهر الصيام والقيام، فيه دلالةٌ وإشارة واضحة للمنهج الضال المضلل لهذه الشرذمة، التي لا تراعي قداسة الزمان، ولا حرمة للحقوق والمصالح، ولا يراعون دين الله، غير آبهين بحدود الله، قال الله تعالى:(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، ضاربين بالعهود والمواثيق الشرعية والدولية التي تجرم مثل هذه الأعمال عرض الحائط.وأكد أن هذه الأعمال التخريبية لن تزيد الشعب السعودي إلا قوة وتلاحماً وتكاتفاً وتعاضداً مع ولاة أمرهم، كما أن هذا التصرف الشنيع لن يفت من عزائم جنودنا الأشاوس، بل سيزيد إصرارهم على الذود عن حمى الدين والدفاع عن كل من يجرؤ على التطاول على أراضيها ومواطنيها.ودعا السديس الله - عز وجل - أن يحفظ بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة الإسلام والمسلمين و البقاع المقدسة, وأن ينصر جنودنا ورجال أمننا بنصره المؤزر .// انتهى //00:48ت م0267

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.