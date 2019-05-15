السعودية اليوم / الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يرعى حفل ختام أنشطة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بحائل



حائل 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقاعة الشيخ علي الجميعة بغرفة حائل اليوم، الحفل الختامي لأنشطة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل لعام 1440 هـ .

ونوه رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل عبدالسلام العامر بدعم القيادة الحكيمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه لفعاليات وأنشطة النادي.

واستعرض العامر الإنجازات الفردية والجماعية التي حققها لاعبو النادي داخل الوطن وخارجه، من خلال مشاركة اللاعبين في منتخبات المملكة، وتحقيق ميداليات ومراكز متقدمة, مشيراً إلى التحديات التي تواجه النادي ومنها: أهمية إيجاد مقر للنادي .

من جهته ألقى اللاعب جزاء الشمري كلمة اللاعبين في النادي، قدم خلالها شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه ولإدارة النادي والجهاز الفني والإداري، على ما يجده اللاعبون من دعم ومتابعة، مكنتهم بتوفيق الله من تحقيق إنجازات متعددة على مستوى المنتخبات والأندية.

بعدها ألقى نائب أمير منطقة حائل كلمة شكر فيها الجميع على هذه الجهود، والإنجازات

وأعلن سموه تبرع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمبلغ مائة ألف ريال لصالح النادي دعمًا لمناشطه.

// انتهى //

00:09ت م

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حائل 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقاعة الشيخ علي الجميعة بغرفة حائل اليوم، الحفل الختامي لأنشطة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل لعام 1440 هـ .ونوه رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل عبدالسلام العامر بدعم القيادة الحكيمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه لفعاليات وأنشطة النادي.واستعرض العامر الإنجازات الفردية والجماعية التي حققها لاعبو النادي داخل الوطن وخارجه، من خلال مشاركة اللاعبين في منتخبات المملكة، وتحقيق ميداليات ومراكز متقدمة, مشيراً إلى التحديات التي تواجه النادي ومنها: أهمية إيجاد مقر للنادي .من جهته ألقى اللاعب جزاء الشمري كلمة اللاعبين في النادي، قدم خلالها شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه ولإدارة النادي والجهاز الفني والإداري، على ما يجده اللاعبون من دعم ومتابعة، مكنتهم بتوفيق الله من تحقيق إنجازات متعددة على مستوى المنتخبات والأندية.بعدها ألقى نائب أمير منطقة حائل كلمة شكر فيها الجميع على هذه الجهود، والإنجازات الرياضية على مستوى المنتخبات، التي انعكست على تميز نادي حائل ولاعبيه، مؤكدًا أن أعضاء النادي هم أصحاب الهمم العالية والمحفزون دومًا على التحليق في سماء الإبداع في مختلف المجالات.وأعلن سموه تبرع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمبلغ مائة ألف ريال لصالح النادي دعمًا لمناشطه.// انتهى //00:09ت م0261

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