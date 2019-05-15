السعودية اليوم / ألمانيا تقدم ثلاثة ملايين يورو لمفوضية اللاجئين لدعم النازحين في ليبيا



طرابلس 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

قدمت ألمانيا ثلاثة ملايين يورو لدعم أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتمكينها من تقديم حماية فعالة للاجئين والنازحين في ليبيا من الصراع المستمر.

وأوضح السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن اللاجئين والنازحين هم من بين أكثر الفئات المستضعفة التي علقت في الصراع المستمر، مبينًا أن الدعم يهدف لضمان حماية فعالة وأنشطة إنقاذ الحياة، بما في ذلك دعم المجتمعات المحلية.

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23:06ت م

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