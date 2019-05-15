السعودية | مركز الإقامة المميزة: 90 يوما لإعداد اللائحة التنفيذية وتحديد شروط التقدم للحصول عليها

المناطق - الرياض

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء 1440/9/9 هـ بالموافقة على نظام الإقامة المميزة ، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، فإن المركز يعكف حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي ، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادما من الخارج ، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة. وسيقوم المركز ، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية ، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.