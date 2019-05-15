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2019-05-15 غارات جوية مكثفة تدمر آليات قتالية للمليشيا الحوثية شمال اليمن متابعات الخليج 365 - واس دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليمن اليوم آليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غربي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن تلك الغارات الجوية، استهدفت صباح اليوم معسكرًا لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية عبس غربي محافظة حجة، حيث أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير ست دبابات تابعة لها.

وبالتزامن استهدفت غارات مماثلة مواقع المليشيا الحوثية، في مزارع “الجر” بالمديرية ذاتها، مما أدى إلى تدمير عربتين (BMB)، ومنصتي إطلاق صواريخ كاتيوشا.









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