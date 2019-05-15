دعم حساب المواطن ناقص فما السبب؟

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردّ حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن وجود نقص في مبلغ الدعم للدفعة الأخيرة المُقدّمة من البرنامج.

وكانت إجابة حساب متابعات الخليج 365 ردًا على هذه الاستفسارات أنه بعد الاطلاع على البيانات يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المُفصح عنه في البوابة مما أثر على استحقاق المستفيد لهذه الدفعة.

Advertisements

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف، يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.