دعم حساب المواطن ناقص فما السبب؟

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دعم حساب متابعات الخليج 365 ناقص فما السبب؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردّ حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن وجود نقص في مبلغ الدعم للدفعة الأخيرة المُقدّمة من البرنامج.
وكانت إجابة حساب متابعات الخليج 365 ردًا على هذه الاستفسارات أنه بعد الاطلاع على البيانات يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المُفصح عنه في البوابة مما أثر على استحقاق المستفيد لهذه الدفعة.
ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف، يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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