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وفاة و 5 إصابات في حادث مروع على طريق الصوارمة بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
باشرت فرق الهلال الأحمر مساء أمس الثلاثاء، حادثاً مرورياً مروعاً على طريق الصوارمة – المضايا، نتج عنه حالة وفاة و4 حالات إصابتهم حرجة وحالة واحدة إصابتها متوسطة.
وأوضح الهلال الأحمر السعودي بجازان أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق الصوارمة – المضايا، موضحًا أن موقع الحادث كان به مصابون، وعلى الفور تمّ توجيه 7 فرق إسعافية.
وتابع أنه عند وصول أول فرقتين إلى موقع الحادث تبيّن وجود 6 حالات منها حالة وفاة واحدة في موقع الحادث، و4 حالات إصاباتهم حرجة، وحالة واحدة إصابتها متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل 4 حالات عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة واحدة عن طريق طوارئ الشؤون الصحية.
ولفت الهلال الأحمر إلى أن الحالات نُقلت إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى صامطة العام ومستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.
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