محلل مالي لـ”المواطن”: على العالم الوقوف أمام إيران بعد استهداف محطتي ضخ البترول

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفرالباطن

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قال المحلل المالي والكاتب الاقتصادي عبدالله بن صالح القاضي، إن جهة مجهولة قامت بعمل إرهابي استهدف محطتي ضخ بترول تتبع شركة أرامكو السعودية، في محاولة للتأثير على اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مستخدمين طائرتين بدون طيار من نوع درون.

وأكّد القاضي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن العمل الذي يُعد عملًا إرهابيًا من بعض ضعاف النفوس، حيث استهدف منشآت حكومية مهمة، وحاول التأثير على أحد أهم المنتجات العالمية للطاقة، حيث أتى هذا العمل الدنيء مباشرة بعد محاولة تخريب أربع سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات منها سفينتان تابعتان للمملكة، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى تورط إيران في ذلك وهو الأمر غير المستغرب على أكبر حاضنة إرهاب بالعالم، مما يحتمّ على المجتمع الدولي موقفًا صارمًا وقويًا للوقوف في وجه هذه المحاولات التخريبية الإرهابية ومعاقبة من خطط ودعّم ومولها.

وشدّد على أن المملكة قادرة على إيقاف هذه الأعمال الإرهابية وطالما كانت السعودية دولة عالمية رائدة في مكافحة الإرهاب بتعاون الشعب مع القيادة الحكيمة ولن تسمح لأي شخص أو كيان المساس بمكتسباتها.