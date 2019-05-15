الان تتابع ما هو نظام الإقامة المميزة في المملكة؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.
وتشير التفاصيل إلى أن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
وكذلك يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن المتوقع أن يوفر نظام الإقامة المميزة في السعودية 10 مليارات دولار سنوياً ويشجع الاستثمارات، إضافة لتقليص التحويلات للخارج مع إلغاء نظام الكفيل.
ومن بين المزايا الأخرى التي تمنحها “الإقامة المميزة” للأفراد حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو قابلة للتجديد سنوياً. وقد تم إنشاء مركز يسمى “مركز الإقامة المميزة” يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة
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