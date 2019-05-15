المربع الالكتروني للنتائج 2019.. رابط الاستعلام بالرقم المدني عن نتائج طلاب الكويت 2019 moe.edu.kw

المربع الالكتروني للنتائج، اقتربنا من نهاية العام الميلادي، والذي يتوافق معه بداية موسم الامتحانات للطلاب والطالبات من جميع المراحل الدراسية في جميع أنحاء العالم، ومن ضمن الدول التي بدئت بالفعل موسم الامتحانات دولة الكويت، حيث قام طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بالكويت بالدخول لأداء أولى امتحاناتهم يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 من ديسمبر من عام 2018.

المربع الالكتروني للنتائج

ومن المقرر أن تستمر أيام الامتحانات حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من ديسمبر من نفس العام، ومن ثم ستبدأ عمليات البحث عن نتائج الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض النتائج والتابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية، ومن الجدير بالذكر أنه من ضمن الطلبة والطالبات الذين قاموا بالفعل بأداء الامتحانات هم طلبة مرحلة التمهيد والأعداد لطلاب المعهد الديني.

رابط المربع الالكتروني للنتائج للاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2019

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية بإن الامتحانات تتم وفق الخطة المحددة من قبل الوزارة بدون أية أخطاء، وحتى الآن لم تصدر أية شكاوى بخصوص الامتحانات من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وفور الانتهاء من الامتحانات سيتم عقد لجان الكنترول لتصحيح أوراق الطلبة والطالبات ورصد الدرجات والإعلان عن العشرة الأوائل من كل عام دراسي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/ 2019، ويمكن الاستعلام عن نتائج الكويت فور ظهورها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية باستخدام الرقم المدني، واسم المدرسة التابع لها الطالب، مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

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