شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تسقط تشكيلاً عصابياً نفذ 17 سرقة بتهديد السلاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة بتشكيل عصابي ضم 5 جناة من جنسية يمنية نفذوا 17 حادثة سرقة وسلب تحت تهديد السلاح.

وكشف المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة -بفضل من الله- من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة، راوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 14 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل محافظة جدة و3 جرائم خارج منطقة مكة المكرمة، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.