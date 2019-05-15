الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلع على التقرير الاقتصادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مساء أمس في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التقرير الاقتصادي للمملكة للربع الرابع لعام 2018م واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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