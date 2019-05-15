فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية أمس، فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة لعام 1440، اعتبارا من أمس ويستمر حتى الاثنين 15 من الشهر الحالي.
واشترطت الكلية للقبول أن يكون التسجيل الكترونيا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية على الرابط: www.kkmar.gov.sa، وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة.
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