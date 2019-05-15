الوحدة يطلق مهرجان 3×3 للسلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكمل نادي الوحدة استعداداته لمهرجان مسابقة 3×3 التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة في صالة النادي اليوم وغدا بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، وذلك في أربع مدن مختلفة، حيث ستكون البداية بمكة المكرمة كمحطة أولى لانطلاق المهرجان، تليها المحطة الثانية في المدينة المنورة يومي 12-13 رمضان الحالي، ثم محطة المنطقة الشرقية يومي 15-16، فيما ستكون المنطقة الرابعة والأخيرة بالرياض يومي 18-19 رمضان.

ويأتي رمضان الحالي كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية ضمن برنامج «جودة الحياة» التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.

من جهته أوضح المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة السلة أن الجائزة المالية للمركز الأول ستكون 10 آلاف ريال، مقابل 5 آلاف للثاني، و3 آلاف للثالث، وألفي ريال للرابع، موضحا أن المسابقات الترويجية تتضمن مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس، وتم تخصيص جوائز نقدية فورية.