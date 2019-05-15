السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيون كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني دامير سكومينا بإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين في الأول من يونيو المقبل. وسبق أن أدار سكومينا (42 عاما) نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس ومانشستر يونايتد في 2017، كما أدار نهائي أبطال أوروبا في 2013 بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكومينا يدير نهائي أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.