تتويج بطل الدوري على الصامت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، منع تشغيل الموسيقى والأغاني والاكتفاء بحفل مبسط، في ليلة تتويج بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدا الخميس، وذلك مراعاة لأيام شهر رمضان المبارك.

وسيتوج البطل باستاد الملك فهد الدولي حينما يلتقي المتصدر النصر بالهابط إلى دوري الدرجة الأولى فريق الباطن، أو بملعب جامعة الملك سعود عندما يلتقي الهلال الثاني بضيفه الشباب.

وينفرد النصر بصدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف.