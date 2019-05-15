الإمارات تسجن مقيما بايع داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت محكمة أمن الدولة بالإمارات بالسجن 5 سنوات لمقيم «لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وأداء قسم البيعة للتنظيم ولزعيمه الإرهابي أبوبكر البغدادي عبر موقع على تويتر».

وحكمت المحكمة على «ع. ع. ع. ذ» سنه 21 عاما ويحمل جنسية جزر القمر، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم مع تحمله النفقات القضائية كافة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والكاميرات وإغلاق المواقع الالكترونية التي كان المدان قد أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي ومسح محتوياتها كافة.