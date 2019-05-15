فرنسا توقف 5 متهمين بهجوم الكريسماس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستراسبورج

صرح مصدر قضائي فرنسي أمس بأنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص على صلة بالهجوم الدموي الذي استهدف سوقا ليوم الميلاد (الكريسماس)، في ستراسبورج في ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» وغيرها من وسائل الإعلام، أنه يشتبه في إمداد الموقوفين الخمسة القاتل شريف شيخات بالأسلحة التي تم اكتشافها خلال تفتيش منزله في وقت مبكر من يوم الهجوم.

وتمكن شيخات، الذي لم يكن موجودا بالمنزل وقت التفتيش، من قتل خمسة أشخاص، وأطلقت الشرطة النار عليه وقامت بتصفيته في المدينة بعد يومين من الهجوم بعد مطاردة مكثفة.