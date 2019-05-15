الأمن السيبراني يحذر من ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدرجة «عال جدا» من ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp تسمح بزرع برنامج تجسسي عن طريق إجراء مكالمة عبر التطبيق ومن خلالها يتم اختراق الجهاز.

ودعا المركز في بيان له أمس المستخدمين إلى سرعة تحديث تطبيق WhatsApp من المتاجر الرسمية.

وأوضح أن عمله يهدف إلى رفع مستوى الوعي ونشر التحذيرات وتعزيز المعرفة بأخطار الأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار.