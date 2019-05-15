- 1/2
- 2/2
أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الشديد وشجبه البالغ للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْن لضخ النفط في السعودية.
وعبَّر المجلس في بيان عن إدانته بكل حزم هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته - بما لا يدع مجالاً للشك - الولاءات الحقيقية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. مؤكدًا تضامنه التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب.
وأيدت الأمانة العامة للمجلس كل الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعيها الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليَّيْن.
مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر ويشجب استهداف محطتَيْن لضخ النفط بالسعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-15
أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الشديد وشجبه البالغ للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْن لضخ النفط في السعودية.
وعبَّر المجلس في بيان عن إدانته بكل حزم هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته - بما لا يدع مجالاً للشك - الولاءات الحقيقية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. مؤكدًا تضامنه التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب.
وأيدت الأمانة العامة للمجلس كل الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعيها الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليَّيْن.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
12:12 AM
مؤكدًا تضامنه التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب
أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الشديد وشجبه البالغ للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْن لضخ النفط في السعودية.
وعبَّر المجلس في بيان عن إدانته بكل حزم هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته - بما لا يدع مجالاً للشك - الولاءات الحقيقية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. مؤكدًا تضامنه التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب.
وأيدت الأمانة العامة للمجلس كل الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعيها الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليَّيْن.
، مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر ويشجب استهداف محطتَيْن لضخ النفط بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر ويشجب استهداف محطتَيْن لضخ النفط بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.