، مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر ويشجب استهداف محطتَيْن لضخ النفط بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكدًا تضامنه التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب



أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الشديد وشجبه البالغ للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتَيْن لضخ النفط في السعودية.

وعبَّر المجلس في بيان عن إدانته بكل حزم هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته - بما لا يدع مجالاً للشك - الولاءات الحقيقية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. مؤكدًا تضامنه التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب.

وأيدت الأمانة العامة للمجلس كل الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعيها الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليَّيْن.