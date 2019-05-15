، "السعودي للمسؤولية الاجتماعية" يواصل توزيع مليون وجبة إفطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف البرنامج الحد من حوادث الطرقات في الرياض وجدة والدمام

واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ برنامج توزيع مليون وجبة إفطار صائم عند الإشارات قبيل وقت الإفطار؛ وذلك بهدف الحد من حوادث الطرقات.

وشمل التوزيع كلاً من الرياض وجدة والدمام.

فيما شاركت شركة هواوي في البرنامج تأكيدًا لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية التي تميزت بها مؤخرًا.

يُشار إلى أن البرنامج في عامه السادس لتوزيع مليون وجبة إفطار صائم عند النقاط المهمة، وعند الإشارات، من خلال فريق تم تأهيله بشكل مميز، مع مراعاة كل سُبل السلامة.