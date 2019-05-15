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واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ برنامج توزيع مليون وجبة إفطار صائم عند الإشارات قبيل وقت الإفطار؛ وذلك بهدف الحد من حوادث الطرقات.
وشمل التوزيع كلاً من الرياض وجدة والدمام.
فيما شاركت شركة هواوي في البرنامج تأكيدًا لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية التي تميزت بها مؤخرًا.
يُشار إلى أن البرنامج في عامه السادس لتوزيع مليون وجبة إفطار صائم عند النقاط المهمة، وعند الإشارات، من خلال فريق تم تأهيله بشكل مميز، مع مراعاة كل سُبل السلامة.
"السعودي للمسؤولية الاجتماعية" يواصل توزيع مليون وجبة إفطارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ برنامج توزيع مليون وجبة إفطار صائم عند الإشارات قبيل وقت الإفطار؛ وذلك بهدف الحد من حوادث الطرقات.
وشمل التوزيع كلاً من الرياض وجدة والدمام.
فيما شاركت شركة هواوي في البرنامج تأكيدًا لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية التي تميزت بها مؤخرًا.
يُشار إلى أن البرنامج في عامه السادس لتوزيع مليون وجبة إفطار صائم عند النقاط المهمة، وعند الإشارات، من خلال فريق تم تأهيله بشكل مميز، مع مراعاة كل سُبل السلامة.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
12:07 AM
يستهدف البرنامج الحد من حوادث الطرقات في الرياض وجدة والدمام
واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ برنامج توزيع مليون وجبة إفطار صائم عند الإشارات قبيل وقت الإفطار؛ وذلك بهدف الحد من حوادث الطرقات.
وشمل التوزيع كلاً من الرياض وجدة والدمام.
فيما شاركت شركة هواوي في البرنامج تأكيدًا لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية التي تميزت بها مؤخرًا.
يُشار إلى أن البرنامج في عامه السادس لتوزيع مليون وجبة إفطار صائم عند النقاط المهمة، وعند الإشارات، من خلال فريق تم تأهيله بشكل مميز، مع مراعاة كل سُبل السلامة.
، "السعودي للمسؤولية الاجتماعية" يواصل توزيع مليون وجبة إفطار ،
المصدر : الخليج 365
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