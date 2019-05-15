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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمس عددًا من الفرق المدرسية المشاركة في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم القائمة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ووقف على سير منافسات البطولة وعلى عمل كل اللجان.
هذا وتتواصل منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بمشاركة 32 فريقًا يمثلون أبطال المناطق لمرحلتي المتوسطة والثانوية.
الفيصل يزور دوري المدارس .. والمنافسات تتواصل
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمس عددًا من الفرق المدرسية المشاركة في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم القائمة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ووقف على سير منافسات البطولة وعلى عمل كل اللجان.
هذا وتتواصل منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بمشاركة 32 فريقًا يمثلون أبطال المناطق لمرحلتي المتوسطة والثانوية.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
12:21 AM
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمس عددًا من الفرق المدرسية المشاركة في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم القائمة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ووقف على سير منافسات البطولة وعلى عمل كل اللجان.
هذا وتتواصل منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بمشاركة 32 فريقًا يمثلون أبطال المناطق لمرحلتي المتوسطة والثانوية.
، الفيصل يزور دوري المدارس .. والمنافسات تتواصل ،
المصدر : الخليج 365
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