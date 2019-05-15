، السويلم يخصص جزءًا من دخل مباراة الباطن لمشجعة نصراوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه سعود السويلم، رئيس نادي النصر بتخصيص جزء من دخل مباراة النصر والباطن بعد غدٍ الخميس، لأسرة الفقيدة والمشجعة النصراوية أم عبدالعزيز.

ويلعب النصر الخميس أمام الباطن في الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتاج النصر إلى الفوز حتى يضمن تحقيق اللقب.

يُذكر أن عددًا من النصراويين بينهم شرفيون تكفلوا بشراء تذاكر المباراة والتي تتجاوز الستين ألف تذكرة.