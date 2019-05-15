، "هلال جدة" يباشر 2523 بلاغًا في الثلث الأول من رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنوعت بين حوادث مرورية وحالات مرضية ومشاجرات

باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال التسعة أيّام الماضية من شهر رمضان المبارك 2523 بلاغًا تنوعت بين حوادث مرورية ومشاجرات وحالات مرضية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أبو زيد لـ"الخليج 365" إن إجمالي البلاغات خلال الثلث الأول من رمضان 2523 وكانت أعلى نسبة من البلاغات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر هي الحالات المرضية بـ1719 تلتها الحوادث المرورية بعدد 604 بلاغ وأقلها المشاجرات 128 حالة.

وأضاف أبو زيد يقدم الخدمة 21 مركزًا إسعافيا وعدد 8 فرق عناية طبية متقدمة مع وجود 9 مراكز خارج المحافظة لمباشرة البلاغات.