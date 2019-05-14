انت الان تتابع تفاصيل خبر عادل الكلباني يشعل "تويتر".. من البلوت إلى "الخرفان والمندي"! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:54 مساءً - أثار الشيخ السعودي وإمام المسجد الحرام بمكة المكرمة سابقاً عادل الكلباني، اليوم الثلاثاء، الجدل والتهكم على صفحات التواصل الاجتماعي لحديثه في برنامج دعوي عن "الخرفان" أو "الخروف الحبيب".

وقال الشيخ في برنامجه الرمضاني "مع الكلباني" على شاشة "إس بي سي" المحلية: إنّ "الخروف له تعريفات عند المجتمع أول هذه الأنواع هو الخروف له قرنان وأربعة أرجل، هذا الخروف هو الحيوان ابن الخروف الكبير".

وأضاف الكلباني الذي طالما كان مادة للنقد: "يصغر سنه فيكون لذيذاً في الطبخ خاصة فيما يسمى بالمندي، فالخروف الذي يوضع في الحفرة ثم ينضج فيكون لحمه طرياً مقرمشاً؛ هذا ألذ أنواع الأطعمة".

وتصدر هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "#الخروف_الحبيب"، وقد تهكم عليه مئات المغردين في السعودية وخارجها.

فقد قال أحد المغردين السعوديين إنّ ما جاء به الشيخ يعبر عن "رؤية السعودية 2030"، ليضيف آخر ساخراً: "بغض النظر إنه الدنيا قايمة قاعدة بس بالنسبة للمقرمشاً وطرياً هل يجوز استخدامه مع المنسف أم لا..، جزاك الله عنا خيراً".

من جانبها غردت الصحفية إحسان الفقيه بالقول: "سبحان ﷲ فيا له من اكتشاف فريد، فمن عقله في رأسه.. ليس كمن عقله وهمّه في كرْشه، الأول يقود الأمم بالمعرفة، والآخر يقودها بالمغْرفة.. !!".

الكاتب السعودي إبراهيم المنيف انتقد وزير الإعلام السعودي "تركي الشبانة" قائلاً: "ما هذا المحتوى يا معالي الوزير، من بعد برامج على مائدة الإفطار للشيخ علي الطنطاوي وبرنامج الشعراوي، صار البديل برنامج #مع_الكلباني".

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ومن جهته تساءل الأكاديمي والكاتب الموريتاني محمد المختار الشنقيطي: "هل هذا (شيخ) أم (شيف)؟! (مع احترامي لكل الطباخين النزهاء)، تصوروا أن هذا كان إماماً للمسجد الحرام؟!".

حساب آخر علق أنّ "عمرو خالد وضع الله من قيمته، فكان حديث رمضان 2018 بعد إعلانه لدجاج الوطنية، ورمضان 2019 عادل الكلباني حديث الناس بعد برنامجه (الخروف الحبيب) عن كيفية طبخ الخرفان!!".

في حين تهكم المذيع التلفزيوني عبد العزيز السنيد قائلاً: "شكلكم غلطانين في الوصف بتكتبون الشيف كتبتوها الشيخ..، ما عليه نعتبرها خطأ مطبعي".

بدوره قال ضيف الله الزهراني: "قناة سعودية، برنامج رمضاني، إمام الحرم، وفي الأخير يشاهده (أي المشاهد المفترض) كلباني يتحدث عن الخرفان!".

والكلباني من مواليد الرياض 1959، شغل إمامة وخطابة جامع الملك خالد بالرياض سابقاً، وأحد أبرز المشايخ المؤيدين لولي العهد محمد بن سلمان، وسط موجة غضب وانتقادات محلية ودولية تواجه الأخير.

كما أنه تصدر المشهد في الفترة الأخيرة، وبين الحين والآخر يظهر بفتاوى مثيرة للجدل، أو بمظاهر تؤيد حركة الانفتاح التي يحمل لواءها ولي العهد، أبرزها حين ظهر يلعب لعبة البلوت أو الورق والتي أفتى علماء سعوديون سابقاً بحرمتها.

وبشكل يومي تثير القنوات السعودية وما يسمى بـ"علماء السلطان" في المملكة، الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فتاوى غريبة أو تصريحات سياسية تطال تركيا أو قطر أو الإخوان المسلمين وتمجد بحكام المملكة وسياساتهم.