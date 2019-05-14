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ليالي أبها الرمضانية تنطلق غدًا برزمة من الفعاليات
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها
تنطلق مساء يوم غد الأربعاء، فعاليات ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة.
وأعلنت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات بشراكة ثقافية وفنية مع جمعية الثقافة والفنون بالمركز الثقافي وسط أبها، أن البرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية تشتمل على رزمة من التنوع الثقافي والفني من بين تلك البرامج أمسيات ثقافية وبرامج ليالي الفوتوغرافيين الثالث والفطرة والمسحراتي والفوازير الرمضانية والحكواتي والألعاب الرمضانية ومعرض الأزياء العسيرية.
وأكّدت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات أن الدعوة مجانية للحضور والدخول مجاني إلى جانب تشغيل مدينة الألعاب الترفيهية للأطفال، موضحةً أن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية للثقافة والفنون بموقع حديقة أبها الجديدة تبدأ من يوم غد الأربعاء حتى يوم الخميس ١٨ / ٩ / ١٤٤٠.
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