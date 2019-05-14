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2019-05-14 تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص الرابط الجديد هنا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق: هنا، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.









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